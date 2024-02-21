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Iğdır'da minibüs tahliye kanalına düştü

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Iğdır'da şehir içi servisi yapan minibüs, şoförün dalgınlığı sonucu tahliye kanalına düştü. Kazada yaralanan olmadı ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Iğdır'da şehir içi servisi yapan minibüs tahliye kanalına düştü, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt yolu TOKİ evleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.U yönetimindeki minibüs şoförün dalgınlığı sonucu tahliye kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine İtfaiye Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Minibüs vinç ile tahliye kanalından çıkartıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Iğdır Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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