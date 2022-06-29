Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti

Iğdır merkez Karakoyunlu ilçesinde bir ailenin geçim kaynağı olan 18 koyuna, gece kurtlar saldırdı 17 koyun telef oldu.

Iğdır merkez Karakoyunlu ilçesinde bir ailenin geçim kaynağı olan 18 koyuna, gece kurtlar saldırdı 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Karakoyunlu ilçesi kırsalında koyun otlatan Hasanali Vural, koyunları dinlenmesi için dağın yamacına çekti. Gece 02: 00 sularında köpeklerin sesine uyanan Vural, iki kurdun koyunlara saldırdığını gördü. Köpeklerin saldırdığı iki kurt kaçarken başka iki kurt daha sürüye saldırdı. Toplam 4 kurdun saldırdığı 18 koyundan 17'si telef oldu. Vural'ın koyunları Kurban Bayramı'nda satıp borçlarını ödeyeceği öğrenildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karakoyunlu Iğdır 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title