Iğdır'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

Iğdır'da alınan ihbar sonrası yapılan operasyonda 76 ton gübre ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır ilindeki çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı alındı. İhbar sonrası ekiplerin yaptığı operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - IĞDIR