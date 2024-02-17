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16 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı

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16 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

16 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:

"Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında; Bölücü Terör Örgütü ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Bozdoğan Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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