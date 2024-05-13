Hisarcık'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanan ve hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hisarcık Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanan H. Ç. (39) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda Şanlıurfa Asliye Ceza Hakimliğince hırsızlık suçundan yakalama emri ile arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA