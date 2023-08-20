HDP binasına ispirto şişesi koyan kadının yeni görüntüsü ortaya çıktı

ADANA - Adana'da HDP İl Binası kapı önüne 3 ispirto şişesi ve bir defterin bırakıldığı olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Adana Valiliği konuya ilgili yaptığı açıklamada," Bugün saat 10.30 sıralarında Adana HDP İl Binası giriş kapısına bir kadın şahıs tarafından 3 ispirto şişesi ve 1 defter bırakılmıştır. Olaydan sonra yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Emniyet birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir." Sözlerine yer vermişti.

26 yaşındaki A.C'in HDP binasına ispirtoyu koymadan önce parti binasındaki afişlerle ilgilendiği ve etrafı detaylı bir şekilde incelediği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.