Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan odun yangını söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde çıkan odun yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan odun yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde odun yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY