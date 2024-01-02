Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın boş arazide olan çöplük alanda çıktı. Yangını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay İtfaiye Çevre Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title