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Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

5 Aralık 2023 09:02 Son Güncelleme: 09:04 Abone Ol

Altınözü ilçesine bağlı Enek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kamyonun devrilmesi sonucu şoför sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.