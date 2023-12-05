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Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

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Altınözü ilçesine bağlı Enek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kamyonun devrilmesi sonucu şoför sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Enek Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyon devrildi. Devrilen kamyonun içinde şoför sıkışıp kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralı şoför, hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınözü İtfaiye Hatay İtfaiye Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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