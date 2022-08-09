Haber : Hatay haber: Hatay'da aranan 18 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber: Hatay'da aranan 18 kişi yakalandı

 - Güncelleme:
Hatay haber: Hatay'da aranan 18 kişi yakalandı

Hatay haberine göre Hatay'da aranırken yakalanan 18 kişiden 10'u tutuklandı.

Hatay'da aranırken yakalanan 18 kişiden 10'u tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Kırıkhan'da yapılan operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı. Operasyonda hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.K., kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan S.M., Orman Kanununa Muhalefet suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K., basit yaralama suçundan 11 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan S.Y., dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.K., basit yaralama suçundan aranan F.K., Ö.Y., S.Y. ve E.K., alkollü araç kullanma suçundan aranan K.G. olmak üzere 10 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title