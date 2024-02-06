Hatay'da polis midibüsü devrildi: 25 polis yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 polis hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Payas-Dörtyol arasında D91 karayolunda meydana geldi. Antakya ilçesine depremin yıl dönümü için göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralanmıştı.

Kazayla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol İlçe Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde görevli personellerimiz 6 Şubat Tedbir görevi ile ilgili olarak il merkezine seyir halindeyken Dörtyol MMK (fabrika) mevkii önünde tek taraflı kaza sonucu 25 personelimizi taşıyan servis aracı şarampole devrilmiş olup, personellerimiz hafif bir şekilde yaralanmış hayati tehlikeleri yoktur" ifadelerine yer verildi. - HATAY