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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları tespit edilen 7 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları tespit edilen 7 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 15 Mayıs'ta Antakya, Defne, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları tespit edilen 7 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şahıslar ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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