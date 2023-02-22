Hatay'da Asi Nehri'nin bazı kısımlarında çökme meydana geldi
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Hatay'da gerçekleşen depremlerin ardından Asi Nehri'nin bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi.
Hatay'da gerçekleşen depremlerin ardından Asi Nehri'nin bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Nehir üzerinde çöken noktalar dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 depremin ardından Asi Nehri'nin bazı bölümleri hasar aldı. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli gerçekleşen depremde ise, hasar alan bölümlerin çöktüğü görüldü. Çöken kısımlar dron ile havadan görüntülendi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa