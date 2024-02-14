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Hatay'da aranan 23 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde yapılan çalışmalarda aranan 23 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, yağma, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan adli makamlarca haklarında verilen hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Ç., A.K., E.K., K.A., Ç.Ç., İ.B., İ.S., E.T., O.Ç., E.K., B.B., İ.K., H.Ş., K.A., Y.Ö., M.A.S., M.O.T, E.Y., S.K, C.G., M.G., M.İ. ve C.A. isimli 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K., İ.B., M.A.S., M.O.T., A.Ç., C.A. ve M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Dörtyol Hatay Dolandırıcılık Güvenlik Cezaevi Yakalama Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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