Hatay'da 23 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 23 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde bina eklentilerinde saklanan hırsızlık suçundan aranan ve ayrıca cezaevinden firar etmiş olan H.E.D, yaralı halde gözaltına alındı. Toplamda 23 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.D 12 Nisan'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY