Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu
- Güncelleme:
Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kilo 280 gram kubar esrar ele geçirildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kilo 280 gram kubar esrar ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen faaliyet sonucunda Altınözü İlçesinde H. G. isimli şahsa ait tarlada 3 kilo 280 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili H.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa