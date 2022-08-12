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Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

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Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kilo 280 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kilo 280 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen faaliyet sonucunda Altınözü İlçesinde H. G. isimli şahsa ait tarlada 3 kilo 280 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili H.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınözü Hatay 3. Sayfa Haberler

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