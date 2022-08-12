Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kilo 280 gram kubar esrar ele geçirildi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kilo 280 gram kubar esrar ele geçirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen faaliyet sonucunda Altınözü İlçesinde H. G. isimli şahsa ait tarlada 3 kilo 280 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altınözü Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.