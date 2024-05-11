Hasdal-Kemerburgaz yolunda kaza: 3 kişi yaralandı

Hasdal-Kemerburgaz yolunda arıza yapan vince çarpan minibüs ardından seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Alibeyköy yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan B. idaresindeki 34 CVY 351 plakalı sepetli vince, İsmail Ç. idaresindeki 34 UD 3806 plakalı minibüs çarptı. Minibüs ardından seyir halindeki Muhittin Ö. idaresindeki 06 HM 169 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle minibüs otomobilin üzerine çıktı. Kazada minibüsteki yabancı uyruklu 2 turist ve vincin sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza nedeniyle Alibeyköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL