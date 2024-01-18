Hakkari'de heyelan sonrası çalışmalar incelendi

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, heyelanın meydana geldiği Köprülü Şorti mevkiinde incelemelerde bulundu.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, heyelanın meydana geldiği Hakkari-Çukurca Karayolu Köprülü Şorti bölgesini ziyaret etti. Bölgede heyelan sonrası yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Kumcu, yürütülen yol açma çalışmaları hakkında Çukurca Özel İdaresi ve karayolları yetkililerden bilgi aldı. Tehlike arz eden kaya parçalarının temizlenmesi için güvenli bir şekilde çalışma başlatılacağını ifade eden Kaymakam Kumcu, daha sonra bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ