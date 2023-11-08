Güney Kore'de bir gıda tesisinde biber kutularını kaldırmak ve paletlere aktarmakla görevli robot kol, test sırasında bir kişinin ölümüne neden oldu.

Güney Kore'de bir kişi 'robot kol' tarafından öldürüldü

Güney Kore'de bir gıda tesisinde biber kutularını kaldırmak ve paletlere aktarmakla görevli robot kol, test sırasında bir kişinin ölümüne neden oldu.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde bulunan Donggoseong Export Agricultural Complex adlı gıda tesisinde biber kutularını kaldırmak ve paletlere aktarmakla görevli robot kol, test sırasında 40'lı yaşlarında bir kişiyi ağır yaralayarak ölümüne neden oldu.

Ölen kişinin robot kolu üreten şirketinin çalışanı olduğu ifade edilerek, robot kolun, şirket çalışanını test sırasında taşımaya programlandığı biber kutularından ayırt edemeyerek yakaladığı ve vücudunu taşıma bandına doğru ittiği sırada yüzünü ve göğsünü ezdiği aktarıldı. Olayda ağır yaralanan şirket çalışanının, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şirket çalışanının 8 Kasım'da yapılması planlanan test öncesinde robotun sensör işlemlerini kontrol ettiği belirtildi.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, testin aslında 6 Kasım'da planlandığı ancak robotun sensöründeki sorunlar nedeniyle iki gün ertelendiği aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında 50 yaşlarındaki Güney Koreli bir adam otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışırken bir robot tarafından sıkıştırılarak ağır şekilde yaralanmıştı. - SEUL