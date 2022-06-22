Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı düştü.

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı düştü. Ne zaman düştüğü belirlenemeyen İHA'yı mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasında mantar toplamaya giden vatandaşlar yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri bomba düzeneği kontrollerinden sonra kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA'nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi. Bin 400 kilometre menzilli İHA'nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı Gümüşhane Kürtün 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title