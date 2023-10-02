Görme sorunu olduğunu iddia eden şahıs, alkol alırken bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak gözlerinin görmediğini ve kaybolarak bataklığa saplandığını belirtip yardım isteyen şahıs, emniyet güçlerini alarma geçirdi. Şahsın en son görüldüğü bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, yardım isteyen şahsı bir tekel bayii önünde alkol alırken buldu.

Olay, Zafer Mahallesi 104 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan G.A. (63) Adnan Menderes Üniversitesi taraflarında olduğunu, gözlerinin görmediğini ve kaybolarak bataklığa saplandığını belirtip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede şahsın ihbarda bulunduğu bölgeye gelen ekipler G.A.'yı aramaya başladı. Arama çalışmaları sırasında vatandaşlardan alınan bilgiler çerçevesinde şahsın en son bulunduğu bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, G.A.'yı bir tekel bayii önündeki kaldırımda alkol alırken buldu. Şahıs ile yapılan görüşmede görme probleminin bulunmadığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin evine götürmek için uzun uğraşlar verdiği G.A. ekiplerin tüm taleplerini reddetti. Şahsı bir türlü ikna edemeyen polis ekipleri normale dönerken, G.A. ise bölgeden uzaklaştı. - AYDIN