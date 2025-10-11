Gönüllü Dron Pilotları Hayat Kurtarmak İçin Bir Araya Geldi

Türkiye'nin 81 ilinden yüzlerce dron pilotu hayat kurtarmak için gönüllü oldu. Gönüllü dron pilotlarının bir araya gelmesiyle merkezi Yalova'da kurulan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, herhangi bir afet anında gönüllü dron pilotlarını hayat kurtarmak için seferber edecek. İHAKUT gönüllüleri Yalova'da gerçekleştirilen büyük deprem tatbikatında görev alarak ekiplere katkı sağladı.

İlk genel kurulunu gerçekleştiren İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, gönüllü dron pilotu ordusuyla katıldığı Yalova'daki tatbikatta göz doldurdu. Hayat için havadayız sloganıyla yola çıktıklarını aktaran İHAKUT Başkanı Zafer Yılmaz, 55 ilde yapılanmalarını tamamladıklarını hedeflerinin 81 ilde görev yapmak olduğunu söyledi.

Şu anda 300 civarında dron sahibi gönüllü ile adımı attıklarını ifade eden Zafer Yılmaz, "İHAKUT bugün resmi olarak hayata geçti. İlk kongremizi yaptık. Yönetim kurulumuzu seçtik. İHAKUT Havacılık Spor Kulübü gönüllülerden oluşan herhangi bir afet durumunda gönüllülerin destek vereceği dronlarla arama kurtarma çalışmalarına katılacağı bir oluşum. 81 ilde var olmak üzereyiz. Çok kısa bir süre içerisinde yapılanmamızı tamamlamış olacağız. Her ilde varız ve sayımızı yükseltmek için mücadele veriyoruz. "Hayat için havadayız" sloganıyla yola çıktık. Bu şekilde devam edeceğiz. Dünyada bir ilki başarmak üzereyiz. Türkiye'de ve dünyada bu oluşumun başka bir örneği yok" dedi.

Fikrin 6 Şubat depreminde kurucu üyelerden Aykut Marmara'nın kullandığı drona kablo bağlayıp enkazı aydınlatmasının ardından ortaya çıktığını aktaran Zafer Yılmaz, "Aykut abi ile birlikte biz bu dronu neden böyle hayır işlerinde kullanmıyoruz diyerek yola çıktık ve bugün geldiğimiz noktada spor kulübü olarak kurulduk. Yolumuza devam ediyoruz. 55 ilde teşkilatlandık. Sayımızı arttırıp devletimize destek olmak istiyoruz" dedi.

Hedeflerinin Türkiye'nin bütün illerinde olabilmek olduğunu dile getiren İHAKUT Başkanı Zafer Yılmaz, 284 gönüllümüz var bu sayıyı maksimum seviyelere çıkarmayı istiyoruz. Gönüllü olmak isteyen herkesi aramızda görmekten onur duyarız. Dron pilotu olabilir, ilk yardım eğitimi almış birisi olabilir. Gönüllülerimizin dron pilotu olmaları çok önemli. İlk etapta havadan destek ilk amacımız. İlerleyen süreçte arama kurtarma faaliyetlerine de katılacağız. Kendi eğitim programlarımızı hazırlayacağız. Herkesi bu oluşuma bekliyoruz" dedi.

81 ilin tamamında güçlü olmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz,"Şu an Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi ekipler olarak çok kuvvetli her an her olaya müdahale edebilecek bir potansiyeldeyiz. Ama sonuç olarak gönüllülerden oluştuğumuz için başta siyasetçilerimiz olmak üzere her yerden herkesten destek bekliyoruz,. Herkes kendi imkanlarıyla kendi dronlarıyla bizimle birlikte yola devam ediyor. " dedi.

İHAKUT ekipleri pilot il seçilen Yalova'daki deprem tatbikatında 6 ayrı noktada dronlarıyla arama kurtarma ekiplerine destek verdi. - YALOVA