Gıda sahtekarları listesinde lüks otelin ismi de yer aldı

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde dana yağlı kıyma, Adana kebap harcı, köfte ve kıyma gibi ürünlerde kanatlı eti tespit edildi. Ayrıca manda yoğurdunda inek sütü bulunduğu belirtildi. Bakanlığın paylaştığı listede Antalya Kemer'deki bir otelin olması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

KIYMA VE KÖFTEDE KANATLI ETİ

Son testlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu'nun taklitçileri olan iki şubede hile yapıldığı ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan Et Balık şubelerinin dana kıyma ile kıyma (Dana-kuzu karışımı) kanatlı eti tespit edildi.

Öte yandan Kayseri'de bulunan Ada Izgara ile Köfteci Talih Usta'nın köftelerinde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ta bulunan Bel-Et'in dana yağlı kısmasında kanatlı eti olduğu açıklandı.

OTELİN KEBABI HİLELİ ÇIKTI

Hileli ürünler listesinde otelin olması da dikkat çekti. Antalya Kemer'de bulunan İmperial Sunland Otel'in Adana kebap harcında kanatlı eti olduğu açıklandı.

MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ

Bartın'da faaliyet gösteren Avara adlı firmanın Avara manda yoğurdunda inek sütü tespit edildi.

KIRMIZI TOZ BİBER DEĞİL DOMATES

Garanti Baharat markasının kırmızı toz biberinde domates olduğu tespit edildi.

YER FISTIKLI BAKLAVA

Kahramanmaraş Dulkadir'deki Safir Baklava'da antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanıldığı görüldü.