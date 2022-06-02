Genç kadını devrilen traktörün altından vatandaşlar kurtardı - Haberler

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Genç kadını devrilen traktörün altından vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Genç kadını devrilen traktörün altından vatandaşlar kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın ağır yaralı kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın ağır yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelyalı Mahallesi Merkez sokakta meydana geldi. Süleyman Kahraman kızı Fatma Kahraman ile bir yakının cenazesine katılmak üzere 07 LMN 41 plakalı traktörler Güzelyalı Mahallesi'ne geldi. Süleyman Kahraman'ın römork takılı traktörden indiği sırada traktör hareketlenerek ilerledi ve şarampole devrildi. Bu sırada traktörün üzerinde bulunan Fatma Kahraman'da sürüklendi. Traktörün altında kalan Fatma Kahraman ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılan genç kadın ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

"Traktör devrildi"

Kazayı gören vatandaşlar, Fatma Kahraman'ın babası Süleyman Kahraman'ın kullandığı traktörle Oymapınar Mahallesinden Güzelyalı Mahallesine hem bahçelerindeki ürünleri bakmaya hem de ölen yakınlarının cenazesine katılmak üzere geldiklerini belirterek "Konteynerlerinin bulunduğu yere gelip durdular. Babası traktörden inip bahçeye bakmaya giderken Fatma traktörde oturuyordu. Bir anda el frenini çekmeyi mi unuttular nedense traktör hareket etti ve karşıya geçip devrildi. Başka bir traktörle devrilen traktörü biraz kaldırarak altından Fatma'yı çıkardık" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelyalı Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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