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Gebze'de çiftlikte çıkan yangında ahşap ev küle döndü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan çiftlikte çıkan yangın sonucunda ahşap ev tamamen yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çiftlikte bulunan ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Gebze ilçesinde Denizli Göleti civarında çiftlikte bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangını büyük güçlükle söndürdü. Herhangi can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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