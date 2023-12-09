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Gazze Şeridi'nde İsrailli Esirlerin Yakınları Protesto Düzenledi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de protesto düzenledi. Esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan göstericiler, Kirya Askeri Üssü önünde toplandı.

- İsrailli esir yakınları Tel Aviv'de protesto düzenledi

TEL AVİV - Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Kirya Askeri Üssü'nün önünde protesto düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları seslerini duyurabilmek için protestolarını sürdürüyor. Esirler ve Kayıp Kişilerin Aileleri Forumu tarafından organize edilen protesto için esir yakınları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Kirya Askeri Üssü'nün önünde toplandı. Esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler ayrıca, "Herkes dönene kadar durmayacağız" yazılı pankart açtı. Protesto sırasında Gazze Şeridi'ndeki insani ara kapsamında serbest bırakılan İsrailli bazı esirlerde konuşma yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki insani ara 1 Aralık'ta sona ermişti

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım'da başlayan 4 günlük insani ara 2 kez uzatılmasının ardından 1 Aralık'ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi'nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 137 İsrailli esir bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tel Aviv İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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