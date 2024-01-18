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Gaziosmanpaşa'da İnşaat Temelinde Toprak Kayması: İki Bina Tahliye Edildi

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Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temelinde yapılan hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle aralarında boşluk oluşan iki bina tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temelinde yapılan hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle aralarında boşluk oluşan iki bina tahliye edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 2 bina arasında boşluk oluştu. Yan yana bulunan 2 bina güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa İstanbul Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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