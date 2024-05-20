Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Güvenli Tarım Eğitimi Verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, Güvenli Tarım kapsamında, İslahiye ilçesinde 60 traktör sürücüsüne "Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği" hakkında eğitim semineri düzenlenerek traktör sürücülerine 60 adet reflektör dağıtımı yapıldı. Dağıtılan reflektif yelek kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri verildi. - GAZİANTEP