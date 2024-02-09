Gaziantep'te Trafik Levhası Çalan Şüpheli Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te trafik levhası çalan şüpheli şahıs, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde çalışma yaptı. Şehitkamil ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri karayolu üzerinde bulunan trafik levhalarının demir direklerini keserek çaldığını tespit ettiği A.T. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP