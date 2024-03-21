Gaziantep'te terör örgütü üyesi şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen ve terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2016 yılı ve öncesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen H.E.E.H isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan şafak operasyonu ile yakalandı.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP