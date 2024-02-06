Gaziantep'te Okul Servis Araçları Denetlendi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte 337 okul ve çevresinde okul servis araçlarına yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde 7 servis aracı trafikten men edilirken, 1 alkollü sürücünün belgesi geri alındı.

Denetimlerde 'Okul Servis Araçları ile Okul Önü ve Çevrelerinin Denetimi' mottosuyla hareket eden jandarma ekipleri, servis araçlarının trafik kurallarına uygunluğunu, araçların teknik donanımını, sürücülerin belgelerini ve öğrencilerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Yapılan sorgulamalar sonucunda, 3 bin 814 araç ve sürücüsü sorgulanırken, 7 servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca, 1 sürücünün alkollü olduğu tespit edilerek belgesi geri alındı. Jandarma ekipleri, sürücüleri ve öğrencileri güvenli yolculuk hakkında bilgilendirerek, bilgilendirme broşürleri dağıttı. - GAZİANTEP