Gaziantep'te Kamyonet Okul Bahçesine Uçtu: Öğrencilerin Derste Olması Feci Bir Kazayı Önledi

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet okul bahçesine uçtu. Sürücünün yaralandığı kazada öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Kaza, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya B. (37) idaresindeki 21 GJ 558 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında öğrencilerin derste olması ise büyük bir faciayı önledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yahya B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP