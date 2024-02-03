Gaziantep'te kablo hırsızlığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Gaziantep, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığı bir vatandaşın cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Üçoklar Mahallesi Eşref Caddesi'nde sabah 05.00 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde caddede bulunan kabloları çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mahalleli mağdur olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Mahalleli olayın ardından emniyet ekiplerinden vatandaş kamerasına yansıyan iki şüpheli şahsın bulunmasını istedi. - GAZİANTEP