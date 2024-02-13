Gaziantep'te Oto Hırsızlığı ve İnşaat Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri, bir oto hırsızlığı ve bir inşaat alanından hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan operasyonda, bir aracı çaldığı ve bir inşaat alanından malzeme çaldığı görüntülenen bir şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP