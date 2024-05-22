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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 10 Organizatör Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri son 2 ay içerisinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 10 organizatör yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. 3 organizatör tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, olayda kullanılan araçlara el konuldu ve 464 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son 2 ay içerisinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 organizatör yakalandı. Adli mercilerce sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 2 ay içerisinde çok sayıda kalkan operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen kalkan operasyonları kapsamında, yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götürdüğü tespit edilen organizatör 10 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

Öte yandan icra edilen uygulamalarda "Yol İzin Belgesi" olmadan şehirlerarası seyahat ettiği tespit edilen 464 yabancı uyruklu şahsa da 2 milyon 981 bin TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Jandarma Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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