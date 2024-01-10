Gaziantep'te FETÖ/PYD operasyonunda firari şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün Şehitkamil ilçe imamı olduğu belirlenen ve 2016 yılından beri firari olan R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, R.K.'nın Şehitkamil ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Jandarma Özel Asayiş Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda, R.K. evde yakalandı.

R.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan R.K., cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP