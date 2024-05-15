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Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Şahinbey Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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