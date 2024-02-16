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Gaziantep'te Jandarma Operasyonunda 575 Bin TL Değerinde Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi

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Gaziantep'in Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde yapılan jandarma operasyonunda, 575 bin TL değerinde gümrük kaçağı tütün, sigara ve makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 575 bin TL değerinde gümrük kaçağı tütün, sigara ve makaron ele geçirildi. Operasyon sunucunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılık operasyonu yapıldı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları yapılan operasyonlar kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 575 bin TL gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara, 355 kilogram tütün ve 526 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Operasyon Gaziantep Jandarma Şahinbey Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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