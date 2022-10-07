Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te terör operasyonu 3. Sayfa Haberleri Gaziantep haberleri... Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi olan 2 kişi ile El Kaide terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi olan 2 kişi ile El Kaide terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El-Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te terör operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.