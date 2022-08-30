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Gaziantep 3. sayfa haberi: Gaziantep'te makaron baskını

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep 3. sayfa haberi: Gaziantep'te makaron baskını

Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir araç ve bir depoya baskın düzenledi. Depo ve araçta yapılan aramalarda toplam 3 milyon 580 bin adet adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, makaronlara ise imha edilmek üzere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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