Forklifte çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

Forklifte çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

BOLU - Bolu- Mudurnu kara yolunda forklifte çarpan Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barakatullah H. İdaresindeki kereste firmasına ait forklift yolun karşısına geçmek istedi. Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden Erkan İ. Yönetimindeki 14 AU 672 plakalı otomobil, karşıya geçmekte olan forklifte çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu konumunda bulunan Taner B. ağır yaralanırken, Şaban İ. Ramazan Y. ve sürücü Erkan İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Taner B. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Forklifte çarpan Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.