Adana'da Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu! Kaçış planları film senaryolarını aratmadı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'nda yer alan bir kuyumcuda 20 Aralık günü film gibi bir soygun olayı yaşandı. İddiaya göre; üç arkadaş kuyumcuya geldi.

KUYUMCUYA KALAŞNİKOFLA GİRDİLER

Elinde Kalaşnikofla dükkana giren İbrahim G. (20), iş yeri sahibi H.Ç.'ye silahı doğrultarak, "Kıpırdamayın, altınları alıp gideceğiz." dedi. Diğer soyguncu Emirhan K. (19) ile İbrahim G. iş yerini sahibini etkisiz hale getirdi. Soygunculardan M.Y. (16) ise elindeki silahı tezgaha bırakarak altınları topladı.

3 KİLO ALTINI ÇALIP SİLAHI TEZGAHTA UNUTTULAR

Şüpheliler, 3 kilogram altını çalarak dükkandan ayrılırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. M.Y. ise kaçarken silahını tezgahta unuttu.

ADANA'DAN İSTANBUL'A KAÇIŞ PLANI

Kuyumcunun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Adana'dan İstanbul'a uzanan kaçış planını aydınlattı.

ÖNCE KİRALIK OTOMOBİLLE SONRA TAKSİYLE KAÇTILAR

Soygunun ardından İbrahim G, M.Y. ve Emirhan K, Yiğit Can T.'nin (22) kiralayıp kendilerine verdiği otomobille kaçtı. Şüpheliler aracı ormanlık alana bırakarak otoyola girdi. Burada daha önceden ayarladıkları taksici Doğan B. (18) soyguncuları karşıladı. Doğan B. soyguncuları daha sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kürşat Samet K.'nin (22) evine bıraktı.

EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUYLA İSTANBUL'A GİTTİLER

Evden eve nakliye ile İstanbul'a kaçacak olan soyguncular İbrahim G, M.Y, Emirhan K. ve kendilerine yardım yataklık eden Kürşat Samet K, Harun C. ile Mertcan T. buluşma noktasına gitmek için hazırlık yaptı. Şüphelileri saklandıkları evden Kubilay K. (29) alarak ve Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki buluşma noktasına getirdi. Şüphelilerin burada evden eve nakliye kamyonuna binme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

BUNGALOVDA YAKAYI ELE VERDİLER

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon yaptı. İbrahim G., M.Y., Emirhan K. ve kendilerine yardım yataklık eden Kürşat Samet K., Harun C. ile Mertcan T. Şile'de saklandıkları bungalovda yakalandı. Yakalanan şüphelilerinin buradan yurt dışına kaçacakları belirtildi. Taksici Doğan B., şüphelilere otomobili kiralayıp veren Yiğit Can T. ve Ceyhan ilçesinden nakliyeci ile buluşma noktasına getiren Kubilay K. de Adana'da yapılan operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim G., M.Y., Emirhan K., Samet K., Harun C., Mertcan T., Doğan B., Yiğit Can T. ve Kubilay K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.