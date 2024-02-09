Feci kazada hayatını kaybeden metrobüs şoförü Eyüp Maytalman, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bozulan metrobüsü tamir etmeye çalıştığı sırada başka metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden şoför Eyüp Maytalman, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt'ta kılınan cenaze namazı ardından ise defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya götürüldü.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Mevkii'nde bozulan metrobüsünü tamir etmek istediği sırada, başka bir metrobüsün çarpması sonucunda ağır şekilde yaralanan Eyüp Maytalman, saatler sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Maytalman, Esenyurt Hacı Hasan Cami'sinde kılınan ikindi namazı ile ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi ise kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine gönderildi.