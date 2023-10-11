Fatih'te Otomobil Tavanında Yük Taşımacılığı

Fatih Topkapı'da seyir halindeki bir otomobilin tavanında yapılan yük taşımacılığı trafikte ilerleyen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil içerisindeki 4 kişi, uzun süre tavandaki eşyayı elleriyle tutarak trafikte ilerledi.

FATİH'te, yoğun trafikte otomobil tavanında yapılan yük taşımacılığı kameraya yansıdı. Otomobil içerisindeki 4 kişi, uzun süre tavandaki eşyayı elleriyle tutup trafikte ilerledi.

Fatih Topkapı'da seyir halindeki bir otomobilin tavanında yük taşındığı anlar trafikte ilerleyen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoğun trafikte ilerleyen otomobilin tavanındaki eşyayı, içerideki 4 kişinin ellerini camdan dışarı çıkararak tuttukları görüldü. Bir süre trafikte seyreden otomobil, O-3 TEM bağlantı yoluna girerek Bayrampaşa istikametine döndü. Kazaya davetiye çıkaran taşımacılık cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, görüntüyü kaydeden kişinin "Elleriniz yorulmadı mı?" şeklindeki sorusuna otomobildekilerin "Hayır" yanıtını verdiği de görülüyor.