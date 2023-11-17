Esnafın 'heimlich manevrası' yaşlı adamın hayatını kurtardı

Gaziantep'te bir esnaf, nefes borusuna simit kaçan yaşlı adamı heimlich manevrasıyla kurtardı. Heimlich manevrası uygulayarak nefes alması sağlanan yaşlı adamın kurtarılma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Şehitkamil ilçesi Süleyman Kuranel Caddesi'ndeki telefon ve elektronik tamiratı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Faruk Direk, öğle saatlerinde işyerine gelen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı adamın yediği simidin soluk borusuna kaçtığını ve nefes almakta zorlandığını fark etti.

Yaşlı adamı heimlich manevrası ile kurtardı, o anları kameraya yansıdı

Yaşlı adam elleriyle çevresindekilere durumu anlatmaya çalışırken nefes alamadığını fark eden esnaf Faruk Direk, hemen müdahalede bulundu. Direk'in heimlich manevrası sonrası yaşlı adamın soluk borusunu tıkayan simit parçası çıktı. Yaşlı adam ise yapılan manevra ile tekrar nefes alarak hayata tutundu. O anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Heimlich manevrasını uyguladım ve ikinci seferde simidi çıkardığını fark ettim"

Heimlich manevrası uygulayarak yaşlı adamın kurtarılmasını sağlayan telefon ve elektronik tamiratı yapan Faruk Direk, "Dün bir amcamız içeriye girdi ve sesinde bir tuhaflık vardı. Biz yaşından dolayı gırtlağıyla alakalı bir sorunu olduğunu düşündük. Arkadaşımızdan su istemiş ve suyu verdiğinde hala sesinin aynı olduğunu fark ettik. Tekrar baktığımda ise arkadaşımız sırtına vuruyordu. Dışarıya çıkıp baktığımda elinde simit vardı. Konuşamayıp tekrar sırtına vurmamızı istediğinde boğazında simit kaldığından şüphelendim. Daha sonrasında ilk yardım uygulaması olan heimlich manevrasını uyguladım ve ikinci seferde simidi çıkardığını fark ettim. Daha sonrasında rahatladı ve komple simidi ağzından çıkardı. Biz bu tür olayları çocuklarda çok görüyoruz. Oradan hep aklıma geliyordu. Böyle bir durum illaki hepimizin başına gelebiliyor. Dolayısıyla benim de başıma geleceğini düşünmüştüm ama güzel bir his. Kurtulduktan sonra bize teşekkür etti. Biz daha erken de ulaşabilirdik ama anlamadığımız için fark edemedik. Fakat bu durum kimin başına gelirse gelsin en başta bu ilk yardım müdahalesini yapması gerekiyor. Ben denedim ve gördüm. En azından amcanın sağlığına kavuşması bizi çok mutlu etti" dedi.

"Böyle durumlar herkesin başına gelebilir"

Direk, "Bu durumda benim yerimde bilmeyen biri de olabilirdi veya ben burada olmayabilirdim. Sonrasında amca gayet sağlıklıydı. O müdahaleyi yaptık ve ağzından simit çıktığında adamın nefes alabildiğini ve konuşabileceğini anladım. Böyle durumlar herkesin başına gelebilir. İlk yardım çok önemli bir durum. Herkesin bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Benim çalışanlarım benim bu davranışımdan sonra tanıklık ettikleri için kendilerinde de aynı duyarlılığa sahip olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP