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Eskişehir'de Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, topladığı geri dönüşüm atıkları ile sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir evin camında asılı olan Türk bayrağını çekerek koparttı. Bayrağı buruşturarak, taşıdığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan ve kayıplara karışan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada büyük tepki alan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen İbrahim K., gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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