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Eskişehir'de Tarlada Devrilen Traktörün Altında Kalan Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de tarlada devrilen traktörünün altında kalan 74 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, Çifteler İlçesi Saithalimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekeriya Şanlı (74) idaresindeki 26 AHM 369 plakalı traktör tarlada belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Şanlı, hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Zekeriya Şanlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma İnceleme Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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