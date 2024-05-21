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Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada, çok sayıda tarihi sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 3 şüpheli şahsın ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları bilgisi alındı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde Cumhuriyet Savcısının koordinesinde şüpheli şahısların ikametgahı ve kullandıkları araç içerisinde aram yapıldı. Yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 adet sikke, 6,5 gram metamfetamin maddesi, 0,8 gram esrar maddesi, 0,3 gram kannabinoid/bonzai maddesi, 1 adet sentetik ecza,2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ( payp ve bong) ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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