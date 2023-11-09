Eskişehir'de Oyuncak Ayıyla Hırsızlık Yapan Kadın Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, oyuncak ayıyla geldiği iş yerinden hırsızlık yapan kadın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki giysi mağazasına elinde oyuncak ayıyla gelen bir kadın, iş yerinin önündeki eşofman takımlarından birini alarak bölgeden uzaklaştı.

Kadının iş yerinin önünden eşofman takımını aldığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, elinde oyuncak ayıyla mağazanın önüne gelen kadının eşofman takımlarından birini alıp uzaklaştığı görülüyor.

İş yeri sahibi İsmail Özmen, gazetecilere, hırsızlık yapan kadından şikayetçi olmadıklarını, aldıklarını geri getirmesini istedi.

Olay sırasında iş yerindeki müşterisiyle ilgilendiğini anlatan Özmen, "Sürekli bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Böyle insanlardan dolayı enerjimiz gidiyor, moralimiz bozuluyor. İhtiyacı olan insanlar da geliyor. Onları baştan aşağı giydiriyoruz. Rica etse bir değil, 10 parça verelim. Gelip özür dilemesi bizim için yeterli olacak." dedi.