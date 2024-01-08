Eskişehir'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ocak ayının ilk haftasında da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler devam etti. Toplam 53 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, kusurlu görülen bir okul servis aracı ve şoförüne bin 506 lira cezai işlem uygulandı - ESKİŞEHİR